77-годишният легендарен певец Елтън Джон обяви, че след „тежка инфекция на окото“ е останал с „ограничено зрение“. Той разкри, че се лекува от инфекцията на едното око, но заяви, че възстановяването му ще отнеме „известно време“.

„През лятото се борих с тежка очна инфекция, която за съжаление ме остави с ограничено зрение на едното око. Лекувам се, но това е изключително бавен процес и ще отнеме известно време, преди зрението да се възстанови. Толкова съм благодарен на отличния екип от лекари и медицински сестри и на семейството ми, които се грижеха толкова добре за мен през последните няколко седмици. Спокойно прекарвам лятото, възстановявайки се у дома, и се чувствам положително от напредъка, който съм постигнал в лечението и възстановяването си досега“, написа в публикация Джон.

Роби Уилямс купил 5 коли от колекцията на Елтън Джон, когато бил млад изпълнител

Много звезди, сред които модната дизайнерка Донатела Версаче, радиоводещият Боб Харис и актьорът Лейтън Уилямс, отговориха на публикацията с пожелания за здраве на певеца. „Не бързай да се възстановяваш, Елтън. Ние ще бъдем тук и ще чакаме твоето завръщане, когато си здрав и готов“, написа Версаче.

Наскоро беше обявено, че европейската премиера на документалния филм „Елтън Джон: Никога не е късно“ ще се състои на тазгодишния филмов фестивал BFI в Лондон.

Елтън Джон е известен с хитове, сред които Saturday Night's Alright for Fighting, I'm Still Standing и Your Song. През 2019 г. той беше изигран от актьора от Kingsman Тарон Егертън във филм за живота му, наречен Rocketman.