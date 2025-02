Тайванската актриса Барби Хсу, участвала в телевизионната драма Meteor Garden, много популярна в Азия, е починала на 48 години след пневмония, предизвикана от грип, съобщиха световните осведомителни агенции.

Позната с прякора Big S, Хсу е починала по време на семейна почивка в Япония, съобщи сестрата й Ди Хсу, като новината се превърна в най-търсената на популярния китайски микроблог Вейбо (Weibo).

#BarbieHsu 90's kids our #Sanchai is now resting, #MeteorGarden 2001 will always remain iconic.

Thank you for being a part of our childhood memories, dearest Shancai! 🤍



Sending my condolences to her loved ones. 🕊️ pic.twitter.com/a6QCFrEiIn