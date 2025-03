Най-бляскавата нощ в света на киното настъпи. 97-ото издание на наградите "Оскар" отличава най-заслужилите в света на киноизкуството.

Това се случва на бляскава церемония в Dolby Theatre. И въпреки че обявяването на номинираните в различните категории бе отложено заради опустошителните пожари в Холивуд, "Оскарите" отново се завърнаха с познатото си величие.

Кои са големите победители на изданието през 2025 година?

Най-добра поддържаща мъжка роля

Кийран Кълкин, “Истинска болка” - победител

Юра Борисов, “Анора”

Гай Пиърс, “Бруталистът”

Едуард Нортън, “Напълно непознат”

Джеръми Стронг, “Стажантът”

Най-добър грим и прическа

“Различен човек”

“Емилия Перес”

“Носферату”

“Веществото”

“Злосторница”

Най-добри костюми

“Напълно непознат”

“Конклав”

“Гладиатор 2”

“Носферату”

“Злосторница” - победител

Най-добра музика

“Бруталистът”

“Конклав”

“Емилия Перес”

“Злосторница”

“Дивият робот”

Най-добър късометражен филм

Anuja

A Lien

„Аз не съм робот“

„Последният рейнджър“

„Човекът, който не можеше повече да мълчи“

Най-добър анимационен късометражен филм

Beautiful men

„В сянката на кипариса“ - победител

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!

Най-добър продуктов дизайн

“Бруталистът”

“Конклав”

“Дюн: Втора част”

“Носферату”

“Злосторница”

Най-добър адаптиран сценарий

“Напълно непознат”

“Конклав”

“Емилия Перес”

“Момчетата от “Никел”

“Синг Синг”

Най-добър оригинален сценарий

“Анора”

“Бруталистът”

“Истинска болка”

“5 септември”

“Веществото”

Най-добра поддържаща женска роля

Моника Барбаро, “Напълно непознат”

Ариана Гранде, “Злосторница”

Фелисити Джоунс, “Бруталистът”

Изабела Роселини, “Конклав”

Зоуи Салдана, “Емилия Перес”

Оригинална песен за филм

“El Mal”, “Емилия Перес”

“Like A Bird”, “Синг Синг”

“The Journey”, The Six Triple Eight

“Mi Camino”, “Емилия Перес”

“Never Too Late”, “Елтън Джон: Никога не е късно”

Най-добър чуждоезичен филм

I’m Still Here – Бразилия

The Girl With the Needle – Дания

“Емилия Перес” – Франция

The Seed of the Sacred Fig – Германия

Flow – Латвия

Най-добър късометражен документален филм

Death by Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra

Най-добър документален филм

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d’Etat

Sugarcane

Най-добра анимация

“Отвътре навън 2”

“Flow” - победител

“Мемоарите на един охлюв”

“Уолъс и Громит: Проклятието на заека”

“Дивият робот”

Най-добър монтаж

“Анора”

“Бруталистът”

“Конклав”

“Емилия Перес”

“Злосторница”

Най-добра звукорежисура

“Напълно непознат”

“Дюн: Втора част”

“Емилия Перес”

“Злосторница”

“Дивият робот”

Най-добри визуални ефекти

“Пришълецът: Ромул”

“Better Man: Роби Уилямс”

“Кралството на планетата на маймуните”

“Злосторница”

“Дюн: Втора част”

Най-добра женска роля

Деми Мур, “Веществото”

Синтия Ериво, “Злосторница”

Карла София Гаскон, “Емилия Перес”

Майки Медисън, “Анора”

Фернанда Торес, “Все още съм тук”

Най-добра мъжка роля

Ейдриън Броуди, “Бруталистът”

Тимъти Шаламе, “Напълно непознат”

Себастиан Стан, “Стажантът”

Ралф Файнс, “Конклав”

Колман Доминго, “Синг Синг”

Най-добър режисьор

Шон Бейкър, “Анора”

Брейди Корбет, “Бруталистът”

Джеймс Манголд, “Напълно непознат”

Жак Одиар, “Емилия Перес”

Корали Фаржеа, “Веществото”

Операторско майсторство

“Бруталистът”

“Дюн: Втора част”

“Емилия Перес”

“Мария”

“Носферату”

Най-добър филм

“Анора”

“Бруталистът”

“Напълно непознат”

“Конклав”

“Дюн: Втора част”

“Все още съм тук”

“Момчетата от “Никел”

“Веществото”

“Злосторница”

“Емилия Перес”

