Авторката Л. Дж. Смит (Лиса Джейн Смит), чиито бестселър „Дневниците на вампира“ бяха адаптирани в популярен телевизионен сериал, е починала на 66-годишна възраст.

В изявление на официалния ѝ уебсайт се казва:

"Лиза беше добродушна и нежна душа, чийто талант, креативност, устойчивост и емпатия осветяваха живота на нейното семейство, приятели и почитатели. Тя ще бъде запомнена със своето въображение, пионерската си роля в свръхестествената литература, щедростта, топлината и добротата си, както на страниците, така и извън тях."

"Дневниците на вампира"

Лиза Джейн Смит публикува оригиналната четирилогия, разказваща за любовния триъгълник между двама вампирски братя и осиротяло момиче, през 1991 и 1992 г. По-късно, в периода 2009–2011 г., издава още една трилогия от поредицата.

Въпреки това, издателите ѝ я отстраняват от собствения ѝ книжен сериал и я заменят с нови автори. Впоследствие Смит продължава да публикува нови части неофициално като фен фикшън.

Официалните книги са адаптирани за телевизионния екран през 2009 г., а сериалът се превръща в любим сред тийнейджърите в продължение на осем сезона.

