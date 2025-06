Самолет на Air India с близо 250 души на борда се разби при излитане на летището в западния индийски град Ахмедабад. Машината е изпълявала полет за Лондон, посочва "Ройтерс".

На борда на Boeing 787-8 Dreamliner е имало 230 пътници и 12 души екипаж, съобщават летищните власти. Полет AI171 е излетял от международното летище "Сардар Валабхай Пател" в Ахмедабад в 13:10 часа следобед местно време. Трябвало да се приземи на летище "Гетуик" в Лондон, заявиха от авиокомпанията оператор.

