Големи пожари се разразиха на остров Крит. Огнеборците в Йерапетра са се борили с пламъците цяла нощ, като частите им са били подсилени от крайбрежното корабоплаване.

10 български пожарникари гасят огъня на Халкидики

Terrible forest fire in Ierapetra, on the southeast coast of Crete, Greece 🇬🇷 (02.07.2025) pic.twitter.com/KvXSbWqduu — Disaster News (@Top_Disaster) July 2, 2025

На място работят 155 пожарникари, някои са командировани от Атина. Строителна техника на местната власт също помага в гасенето. Има информация за хора, които са били откарани в болница с дихателни проблеми, каза координаторът на гражданската защита в региона на Крит Манолис Параволидакис.

BREAKING: A massive evacuation is underway in Ferma, Ierapetra, on the Greek island of Crete, as an out-of-control wildfire nears hotels, rental rooms, and homes. Authorities have ordered the area cleared for safety.pic.twitter.com/Jg0VO78WKM — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 2, 2025

Пожарите, разраснали се късно в сряда, обхванаха предимно югоизточната част на острова. "Първата мисия е спасяване на живота на хората и веднага след това - имотите им", заявява Арнаутакис.

Firefighters in #Greece fought to contain a massive #wildfire on the popular tourist island of #Crete, which scorched forested areas, endangered homes, and forced the evacuation of residents and tourists from at least four settlements. pic.twitter.com/7xjFLeLxRn — DD News (@DDNewslive) July 3, 2025

Природната стихия е довела до евакуацията на местни жители и на туристи от четири населени места. Около 3000 души са настанени във временни убежища. Пламъците се раздухват от силни ветрове, уточняват местните власти.

Вчера Горски пожар избухна край град Вурвуру на втория ръкав на Халкидики. В района има къмпинги и други почивни станции. Властите разпоредиха, ако летовниците са в близост до огъня, да се евакуират в посока Никити. Огненият фронт е дълъг около 2 километра. Над 60 пожарникари работят по гасенето. Сред тях и 10 български пожарникари.

Редактор: Цветина Петкова