Извършен е опит за грабеж на жена, пренасяща голяма сума пари - около 100 000 лева. Това е станало пред клон на банка в столичния квартал „Дианабад“. Сигнал за случая е подаден в 09:30 часа в Първо районно.

Жената пренасяла парите в чанта за лаптоп, когато е нападната. Благодарение на бързата намеса на граждани и полицаи опитът е останал неуспешен.

„Жената е длъжностно лице и работи в болница. Внасяла е пари от оборот. Парите са над 100 000 лева”, обясни Николай Нотов, зам.-началник на Първо районно.

Извършителят е задържан почти веднага. Парите са намерени, иззети са и ще бъдат върнати.

Арестуваният е в Първо районно. Мъжът е криминално проявен за същите деяния и е осъждан. Лежал е фиктивно, обясниха от полицията.

„Апелирам юридическите лица, когато внасят големи суми, които по закон са над 50 000 лева, да използват специализиран касов превоз”, заяви Нотов.

Редактор: Ина Григорова