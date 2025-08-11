Снимка: iStock/ Видео:"Ройтерс"
-
-
-
-
-
-
Властите призовават за бдителност
Голям брой хора бяха ранени при експлозия в завод за производство на стомана в района на американския град Питсбърг, щата Пенсилвания, предаде Ройтерс, като се позова на телевизия Си Би Ес.
Видео, разпространено от телевизията и от местни медии, показва как екипи на противопожарната служба се борят с огъня на място, а над комплекса се издига гъст дим.
Мощен взрив в завод за експлозиви в Турция, има 12 жертви (ВИДЕО)
Губернаторът на Пенсилвания Джош Шапиро написа в социалната платформа "Екс", че негови служители държат постоянна връзка с властите в град Клеъртън, където се намира заводът.
"Пожарът все още гори, така че живеещите наблизо трябва да следват указанията на местните власти", се казва в публикацията на губернатора, който призовава всички да се присъединят към молитвите му за жителите на Клеъртън.Редактор: Методи Георгиев
