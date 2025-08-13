Полицията издирва Прокопи Прокопиев - Културиста, Ивайло Евтимов - Йожи и Даниел Димитров - Релето. Тримата са в неизвестност от ден, като сигналът е подаден от техни близки.

Мъжете бяха част от групата на „Наглите”, която беше задържана от полицията преди години за отвличания и рекет. Йожи, Гребеца и Релето излязоха от затвора преди време.

По случая има образувано досъдебно производство.

Редактор: Калина Петкова