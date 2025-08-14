Нобеловият лауреат Нагиб Махфуз влиза в комиксите. Два от най-известните му романи – „Мирамар“ и „Крадецът и кучетата“, вече са пресъздадени под формата на комикси.

Проектът на сценариста Мохамед Исмаил Амин и илюстратора Миго има за цел да приближи класиката до младите читатели и ще бъде преведен на английски и френски език за международна аудитория.

Преиздават комиксите за анимационния герой Тентен

Първите читатели в Египет споделят, че илюстрациите им помагат да разберат по-добре сюжетите на Махфуз.

Истории в картинки: Комиксите, които вдъхновиха поколения

„Идеята да превръщаме литературни произведения в комикси е те да са по-достъпни за различни поколения. Проектът за Махфуз получи положителни реакции дори от хора на възраст, за които никога не съм си представял, че ще четат комикси“, заяви писателят и илюстратор Миго.

Редактор: Румен Лозанов