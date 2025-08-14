Снимка: iStock
Ще получи ли справедливо наказание водачът, избягал от местопроизшествието
77-годишна жена почина, а мъж на същата възраст е в болница със счупени ребра след катастрофа на пътя Поморие – Несебър.
16-годишен загина, след като се блъсна с мотоциклет в крава
Инцидентът става минути преди полунощ в сряда. Двамата се возили на мотопед с каски, но без светлоотразителни жилетки. Шофьорът, който ги удря, бяга от местопроизшествието. След издирване той е задържан в автомобила си в момент, в който се опитвал да заличава следи от инцидента по превозното средство.
„В момента се води досъдебно производство. Извършителят посочи, че е усетил удар с друг предмет, но продължил пътя си, защото щетите на автомобила му били незначителни. Също така дава обяснение, че помислил, че удря животно. Водачът е задържан, направени са му тестове за наличие на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни. Взети са му и кръвни проби”, посочи началникът на "Пътен контрол" към РУ-Поморие инспектор Георги Димитров.
Задържаха моторист с положителна проба за наркотици след катастрофа в Плевен
Сигналът за инцидента е подаден от преминаващи граждани. Обвиняемият е с мярка „задържане под стража” за срок от 72 часа. Предполага се, че прокуратурата ще поиска постоянен арест.
