Новината след срещата в петък е, че фактически няма новина. Така че и на борсите все още няма реакция. Това каза инвестиционният експерт Бисер Варчев в предаването „Твоят ден” на NOVA NEWS. Варчев коментира срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин в петък, както и финансовият прочит на събитията.

„Някак нямаше разбирателство и не видяхме крайно решение, следователно и борсите не реагираха на случилото се”, каза още той. Според Варчев липсата на скок в европейските пазари се дължи на фактори като човешки ресурси, финансиране и недобро разполагане с акции за бизнеса.

„Пазарите ги има и работят, за да ни объркват, дори и на шега казано. Но инвеститорите и пазарите отдавна са приели случването на тази война, така че оттук насетне можем да се надяваме на подобрение на ситуацията. Откакто Доналд Тръмп е отново на власт икономическите показатели на Щатите се движат нагоре”, обясни още експертът. Според него обаче покачването на пазарните индекси отвъд Океана не важи също за Стария континент, въпреки краткия период, в който са равнищата са били приблизително еднакви.

„Икономическите данни са лоши за Европа – налице са несигурност и някои лоши икономически решения. Разбира се, край на войната би бил най-доброто, на което да се надяваме. Но именно тази несигурност влияе на инвеститорите”, каза още Варчев.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Цветисиана Костова