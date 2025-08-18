Европейските лидери пристигнаха в Белия дом. Днес американският президент Доналд Тръмп посреща украинския си колега Володимир Зеленски отвъд Океана, заедно с лидери от Европейския съюз и НАТО.

Това се случва след противоречивата среща между двамата през февруари, която завърши със зрелищен скандал. Сред лидерите, които ще присъстват в Овалния кабинет, са британският премиер Киър Стармър, френският президент Еманюел Макрон, германският канцлер Фридрих Мерц, италианският премиер Джорджа Мелони и финландският президент Александър Стуб.

Освен тях, срещата ще включва и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, които ще участват в разговорите, за да покажат обединена позиция в подкрепа на Украйна. Очаква се също те да бъдат информирани лично от президента Тръмп за обещаните гаранции за сигурността на страната.

Зеленски се срещна със специалния пратеник на САЩ и призова Тръмп да упражни „мир чрез сила“

„Няма сделка, докато има сделка“, заяви Доналд Тръмп относно текущите преговори.

Държавният секретар Марко Рубио коментира: „Украйна очевидно се чувства ощетена и с право, защото беше нападната. А руската страна, защото чувства, че е набрала инерция на бойното поле, и честно казано, сякаш не ги интересува колко руски войници загиват“.

Тръмп: Зеленски може да приключи войната с Русия почти веднага, ако поиска

Според източник, близък до Белия дом, срещата ще се проведе на две части – първо Тръмп и Зеленски ще разговарят самостоятелно, а след това към тях ще се присъединят европейските лидери, за да демонстрират единство.

„Трябва да постигнем сделка за украинците, която да им позволи самоопределение и защита на суверенните им граници. Президентът е решен да стигне до там“, посочи специалният пратеник Стивън Уиткоф.

Сред основните теми на разговорите днес са исканията на Русия за предаване на украински територии, гаранциите за сигурността на Украйна и участието на Съединените щати.

► 19:23

Кийр Стармър пристига в черна кола

► 19:19

Урсула фон дер Лайен се появи в розово яке и черни панталони. Тя бе посрещната от шефа на протокола Моника Кроули, която поздрави с „Радвам се да ви видя отново“.

► 19.19

Първият пристигнал е шефът на НАТО Марк Рюте.

Снимка: Getty images

► 19:15

Италианският премиер Джорджия Мелони, която е във Вашингтон за днешната Среща на върха в Белия дом, заяви, че Западът е инструмент за „изграждане на мир и гарантиране на справедливост“.

„Ние сме на страната на Украйна, подкрепяме усилията на президента на Съединените щати“, казва тя пред репортери.

Редактор: Габриела Винарова