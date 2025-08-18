Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще проведе телефонен разговор с руския президент Владимир Путин три дни след личната им среща и непосредствено след разговорите в Белия дом с президента на Украйна Володимир Зеленски и европейските съюзници.

Тръмп: Ще работим с всички за траен мир в Украйна. Зеленски: Трябва да спрем Русия

„Току-що говорих индиректно с президента Путин и ще имаме телефонен разговор веднага след днешните срещи,“ каза Тръмп пред журналисти по време на срещата си със Зеленски в Овалния кабинет.

Републиканецът каза, че „може и да има, а може и да няма тристранна среща“ между него, Зеленски и Путин.

Редактор: Методи Георгиев