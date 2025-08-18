Доналд Тръмп прекъсна срещата си с европейски лидери във Вашингтон, за да проведе телефонен разговор с руския президент Путин, съобщи Sky News. Първоначално американският държавен глава заяви, че ще разговаря с него след края ѝ.

Източник на CNN уточни, че европейски представители не са присъствали на разговора.

Впоследствие американските медии, цитирайки говорител на президента Володимир Зеленски, съобщиха, че срещата във Вашингтон е приключила, но лидерите остават в Белия дом, за да продължат преговорите, евентуално в различен формат.

Малко след това говорител на Зеленски уточни, че преговорите между президента на САЩ Доналд Тръмп и европейските държавници са се възобновили във формат „само лидери“.

Тръмп, украинският президент Зеленски и европейските лидери се срещнаха, за да обсъдят евентуален край на войната в Украйна.

Тръмп: Ще работим с всички за траен мир в Украйна. Зеленски: Трябва да спрем Русия (ВИДЕО+СНИМКИ)

Една от ключовите теми в дневния ред са гаранциите за сигурност за Украйна, както и бъдеща тристранна среща между Путин, Зеленски и Тръмп. Европейските лидери настояват и те да участват в нея.

Съюзниците на Украйна се фокусираха върху възможността за гаранции за сигурност тип член 5 от Договора на НАТО.

Американският лидер също така заяви, че Путин се е съгласил с някои гаранции, но не оповести повече подробности. Междувременно Тръмп посочи, че размяната на територии все още е възможна - нещо, за което Киев отдавна обяви, че е категорично против. Президентът на САЩ намекна, че размяната - въпреки че Украйна не окупира руска територия - може да се основава на съществуващите фронтови линии.

Най-напред американският президент се срещна с Путин, а след това и с евролидерите - германският канцлер Фридрих Мерц, френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър, предедателят на ЕК Урсула фон дер Лайен, генералният секретар на НАТО Марк Рюте, италианският премиер Джорджа Мелони и финландският президент Александър Стуб.

ВСИЧКО ЗА СРЕЩАТА НА ВЪРХА В БЕЛИЯ ДОМ

Редактор: Цветина Петкова