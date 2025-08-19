Министър на вътрешните работи на Турция Хакан Фидан е провел телефонен разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, съобщи кореспондентът на БТА в Анкара Айше Сали. Двамата са обсъдили резултатите от срещата на президента на Украйна Володимир Зеленски, европейските лидери и президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон, срещата между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска, както и ситуацията в Газа, съобщи Анадолската агенция, позовавайки се на свои дипломатически източници.

В разговора с Рубио Хакан Фидан е подчертал, че Турция е готова да окаже всякаква подкрепа, която да доведе до край на войната между Русия и Украйна и установяването на справедлив и траен мир. Двамата са обсъдили и стъпките, които могат да бъдат направени в тази посока.

Путин е информирал саудитския престолонаследник за разговорите си с Тръмп

По отношение на ситуацията в Газа и преговорите за прекратяване на огъня външният министър на Турция е заявил, че трябва да бъде установено трайно прекратяване на огъня, както и че няма време за губене за това. Фидан е подчертал също така, че хуманитарната помощ трябва да достигне до Газа спешно и без прекъсване.

Сред темите е била и ситуацията в Сирия. Фидан и Рубио са подчертали значението на мира, единството и териториалната цялост на Сирия.

