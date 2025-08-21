Шансът Путин да се срещне със Зеленски е много малък, защото няма за какво да се разберат, невъзможна е договорка по дипломатически път между тях. Руският президент би легитимирал украинския си колега, ако се срещне с него. Това коментира преподавателят от Калифорнийския университет проф. Бранислав Сланчев в ефира на "Твоят ден".

Той посочи, че реакцията след срещата на Тръмп и евролидерите е била партийно разделена. "Имаше надежда да се постигне нещо с Путин, но и обвиняваха американския президент, че го вади от изолацията. На руснака това му беше необходимо, но всъщност в Кремъл се бяха стреснали от допълнителни санкции и опитаха да ги отложат. В това отношение постигнаха успех, но Тръмп започна призна на себе си, че сделка не може да има, защото Путин иска нещо абсолютно непостижимо - Донбас - останалата част от Донецка област. Говори се, че Тръмп е реагирал остро на това искане. Руснаците не изявяват желание за примирие. Правилно е европейците да поемат по-голяма част от поддръжката на Украйна", коментира той.

От своя страна бившият министър на отбраната Велизар Шаламанов изрази мнение, че мирът все още не е близо. "Русия е реална и непосредствена заплаха за него с агресията в Украйна. В Европа обаче има много бърза консолидация, както и изясняване на позицията на САЩ. Време е да спрем да чакаме някой друг да направи нещо. Приоритетите ни са три - въздушна и морска сигурност, както и неизбежната среща между Путин и Зеленски. Решението по линията на фронта може да бъде взето само по този начин. Путин отказва да спре военните действия, защото Русия не е в благоприятна позииция, освен това всяко спиране на огъня означава постигане на решение, приемано в Москва като неблагоприятно. А и който наруши примирието, поема голяма отговорност. Проблемът на Путин е състоянието на Русия", посочи Шаламанов.

На свой ред журналистът от "Дневник" Петър Карабоев отбеляза, че Путин не смята, че Украйна има право да съществува като суверенна държава. "Вероятността да видим среща между президентите на воюващите страни е малка. По-скоро Тръмп поддържа интереса към американските инициативи. Отваря се прозорче от възможности да се намалят насилието и разрухата и да се търси странична точка. Спирането на огъня се прави с някаква цел - според руснаците, за да събират труповете от бойното поле. Прекратяването му може да има за цел успокояване и установяване общ интерес за преговори. Това означава, че двете страни са решили да допуснат трети в преговорите. Путин вярва, че печели войната", каза Карабоев.

