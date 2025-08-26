Митническите служители на ГКПП „Капитан Андреево“ откриха контрабандни златни и сребърни накити на обща стойност близо 314 000 лева при две отделни проверки на лек автомобил и автобус, влизащи в страната от Турция, на 22 август.

В първия случай, при проверка на лек автомобил с турска регистрация, управлявана от турски гражданин, пътуващ заедно със съпругата си и двете си деца, зад шофьорската седалка и в пътническа чанта са намерени златни и сребърни накити – общо 654,9 грама 14-каратово злато за 98 235 лв. и 11,7 кг сребро на стойност 93 716 лв. Установено е, че бижутата са собственост на водача.

Снимка: Агенция "Митници"

При втория случай, в автобус от Турция, у един от пътниците – турски гражданин – е открит пояс със скрити пакети със златни накити. Експертизата е установила 813 грама 14-каратово злато на стойност 121 995 лв.

Снимка: Агенция "Митници"

Всички контрабандни накити са задържани. По двата случая са образувани досъдебни производства под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.

Редактор: Цветина Петрова