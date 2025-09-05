В четвъртък сутринта милиони потребители в Европа останаха без достъп до основни услуги на Google – търсачката, Gmail, Google Maps, YouTube, Google Drive и системите за виртуални разговори. Проблемът засегна и възможността за вписване в различни сайтове чрез Google акаунт, което доведе до сериозни неудобства както за частни потребители, така и за бизнеси и държавни институции.

„Много хора не можеха да използват дори ChatGPT, защото влизат с Google профил. За някои това беше неудобство, но за други означаваше реални загуби“, коментира в студиото на „Здравей, България” експертът по киберсигурност Любомир Тулев. Той посочи пример с Турция, където правителството ползва Google Workspace за администрацията си. „Буквално час и половина държавната машина беше блокирана“, подчерта специалистът.

Google се срина

По думите му няма данни за изтичане на информация или пробив в сигурността. „Няма индикации за нарушаване на конфиденциалността и целостта на данните. Проблемът е свързан с достъпността на услугите, а не с кражба на информация“, смята Тулев.

Според него най-вероятните причини са човешка грешка или хардуерен проблем – например дефектирал сървър или мрежова свързаност. „Ако беше хакерска атака, досега хакерските групи щяха да се похвалят. Атаката беше локализирана основно на Балканите – България, Румъния, Турция, Гърция и Сърбия. Имаше инцидентни оплаквания от Германия и САЩ, но не и глобален срив“, уточнява експертът.

В киберфорумите се появиха предположения, че сривът е свързан с прекъснат преносен кабел между България и Румъния. „Ако това се докаже, говорим за умишлено действие. Такива трасета не са уязвими като кабели „на нивата“, поставят се дълбоко и трудно се повреждат случайно“, коментира Тулев.

Какви са причините за срива на Google: Говорят експертите

Компанията все още не е дала официално обяснение за случилото се. Според Тулев това може да означава, че самият Google все още не знае точната причина. „Ако ставаше дума за софтуерен проблем или неправилен ъпдейт, досега щяха да го признаят. Вероятно проверяват възможността за физически проблем с инфраструктурата“, смята киберекспертът.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Калина Петкова