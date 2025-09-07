Състоянието на шефа на полицията в Русе, който пострада при сбиване в града, остава тежко, но стабилно, научи NOVA от болничното заведение.

Двама от задържаните за побоя младежи ще обжалват оставането си в ареста, казаха техните адвокати.

Съдът определи мерките на обвинените за побоя над шефа на полицията в Русе

Комисарят остава в Интензивното отделение на болница „Канев”, а лекарите не могат да прогнозират кога ще бъде изведен оттам.

Ивайло Мирчев за побоя над шефа на МВР в Русе: Наоколо има много камери, а няма записи

„Очевидно е, че защитни версии започват да се разпространяват. Предполагам, че това го правят адвокатите на въпросните задържани. Решението на съда от вчера - да ги остави за постоянно в ареста, е достатъчно показателно. Това не е безобиден инцидент, той се е легитимирал. Никой няма право да докосва полицай”, каза вътрешният министър Даниел Митов в „На фокус”.