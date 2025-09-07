-
"Помня очите му“ – жертва на „Наглите” разказва за човек извън осъдените
-
Състоянието на старши комисар Николай Кожухаров остава без промяна
-
Родителите на единия от задържаните за побоя над шефа на МВР: Синът ни учи "Национална сигурност", отличник е
-
500 арестувани при акция във фабрика на "Хюндай" в САЩ
-
Постоянен арест за 22-годишния мъж, обвинен за дерайлирането на трамвай в София
-
Съдът определи мерките на обвинените за побоя над шефа на полицията в Русе
Двама от четиримата задържани ще обжалват оставането си в ареста
Състоянието на шефа на полицията в Русе, който пострада при сбиване в града, остава тежко, но стабилно, научи NOVA от болничното заведение.
Двама от задържаните за побоя младежи ще обжалват оставането си в ареста, казаха техните адвокати.
Комисарят остава в Интензивното отделение на болница „Канев”, а лекарите не могат да прогнозират кога ще бъде изведен оттам.
Ивайло Мирчев за побоя над шефа на МВР в Русе: Наоколо има много камери, а няма записи
„Очевидно е, че защитни версии започват да се разпространяват. Предполагам, че това го правят адвокатите на въпросните задържани. Решението на съда от вчера - да ги остави за постоянно в ареста, е достатъчно показателно. Това не е безобиден инцидент, той се е легитимирал. Никой няма право да докосва полицай”, каза вътрешният министър Даниел Митов в „На фокус”.
