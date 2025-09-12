Снимка: БТА
-
Коя е Маряна Коцеку - най-младият член на парламента в Албания
-
Младежи в Кайро се учат на традиционни занаяти в реставрирано имение
-
Книга за майки и дъщери: „Двете" разкрива красивото и горчиво общуване между поколенията
-
НАСА откри потенциален признак за древен живот на Марс (ВИДЕО)
-
Необичайна гледка от Сан Диего: Два кашалота са забелязани на около 25 километра от брега (ВИДЕО)
-
Най-малкият вид елени в света са изправени пред сериозни заплахи за оцеляването си (ВИДЕО)
Малкото се е родило на 28 август, но полът му все още не е установен
Зоологическата градина в Кьолн представи най-новия си обитател – бебе от вида гигантски мравояд. Малкото се е родило на 28 август, но полът му все още не е установен, за да не се наруши връзката с майката.
Шестгодишната Ибера носи бебето на гърба си както навън, така и в закритата клетка. Бащата на малкото, 14-годишният Яви, е отделен, тъй като мъжките могат да бъдат твърде любопитни и дори опасни за своите наследници.
Гигантските мравояди са застрашен вид, а новото попълнение в зоопарка е повод за радост и надежда за успешното им опазване.
Последвайте ни