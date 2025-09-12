Зоологическата градина в Кьолн представи най-новия си обитател – бебе от вида гигантски мравояд. Малкото се е родило на 28 август, но полът му все още не е установен, за да не се наруши връзката с майката.

Шестгодишната Ибера носи бебето на гърба си както навън, така и в закритата клетка. Бащата на малкото, 14-годишният Яви, е отделен, тъй като мъжките могат да бъдат твърде любопитни и дори опасни за своите наследници.

Гигантските мравояди са застрашен вид, а новото попълнение в зоопарка е повод за радост и надежда за успешното им опазване.