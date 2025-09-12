Снимка: БГНЕС
Защитата му поиска от магистратите той да бъде освободен
Софийският градски съд решава дали да пусне от ареста кмета на Варна Благомир Коцев. Преди седмица защитата му поиска от магистратите той да бъде освободен.
Кирил Петков: Благомир Коцев е и ще бъде силен лидер на свободните хора
Благомир Коцев беше задържан в началото на юли, като обвинението срещу него е за участие в организирана престъпна група с цел подкупи. Заедно с него в ареста се озоваха и двама общински съветници, които обаче засега няма данни да искат промяна на мерките си за неотклонение.
В първите дни след ареста на Коцев разследването се обосноваваше с показанията на бившия заместник - кмет на Варна Диан Иванов. По-късно той се отрече от думите си и обясни, че показанията му били взети под натиск.
Нов протест в подкрепа на Благомир Коцев във Варна
До момента във Варна бяха организирани няколко протеста в подкрепа на Благомир Коцев. Утре негови поддръжници ще се съберат и пред Съдебната палата в София.Редактор: Дарина Методиева
