Отвеждаме ви в дома на мариачите, земята на огнените танци и могъщи цивилизации, някога владели цяла Северна Америка . Заедно с Explorers Club Bulgaria започваме пътешествието ни в търсене на цветовете на Мексико.

Така ни посреща центъра на Мексико сити- много музика, танци и ритуали под парещото слънце на Латинска Америка. Тук е и най-голямата катедрала в страната- строена няколко века. Тя пренася архитектурата на Европа в сърцето на новия свят. Религиозният център на християните обаче е на няколко километра и започва с една легенда, позната по целия свят.

Отиваме в хълмовете над града, където днес се издига Базиликата на Дева Мария от Гуадалупе. Историята на това свещено място започва на 9-ти декември 1531 година, когато индианецът Хуан Диаз вижда образа на Дева Мария. Тя му казва, че на това място трябва да бъде изграден храм в нейна чест. Младият Хуан обаче пренебрегва чутото от светицата, затова няколко дни по-късно срещата им се повтаря. Този път Мадоната му заръчва да набере кастилски рози в своето наметало, които да занесе на Епископа на града, а в замяна тя ще излекува болния чичо на Хуан. Този път той изпълнява нейното желание и носи на епископа наметалото си пълно с червени рози. Тогава се случва и чудото- образът на Дева Мария се появява на плаща, а няколко години по-късно на хълма започва изграждането на базилика, в която да бъде показано чудото.

Векове по-късно храмовете и параклисите тук са десетки, а надеждата за изцеление и благословия води милиони миряни, които да видят чудото и да се помолят пред образа на Девата от Гуадалупе.

Лодките Трахинерас днес са един от най-популярните символи на мексиканската столица. Всяка лодка крие своя история и се отличава със собствено име, свързано със семейната история на нейния собственик. В квартала живеят едва няколко хиляди души, които по примера на ацтеките изграждат свои острови по каналите



„Тук от векове наред има много специфична система за отглеждане на растенията, затова те дават реколта няколко пъти през годината. Тук се отглеждат много зеленчуци като царевица, боб, домати-типичните култури по нашите земи. Днес все по-популярни са хилядите видове цветя, с които местните украсяват своите градини”, разказа Марио.



Местната продукция може да се опита дори и във водата, а красивите цветя далеч не са единствената атракция за турсистите.

„Това е толкова известно място, защото през 40-те години на миналия век цветните канали са декор на филма „Мария Канделария”, който бързо става много популярен в цяла Латинска Америка и така хората започват да посещават това прекрасно място”, обясни Марио.

Обратно на сушата е време да опитаме мексиканската кухня, която завладя света. Добре познатите ни кесадия и бурито обаче са само върха на айсберга на местната кулинария.

„Храната тук е невероятна комбинация от ястията на древните цивилизации, които са живели по нашите земи и кухнята на Европа. Тук най-популярни са енчиладите- хляб с месо, спанак, чили. Сервираме и едно специално чили, което е уникално. Моят личен фаворит е сопес- това е пържена тортила с боб, месо, сирене”, сподели Хосе Алфредо.

Хосе Алфредо ни посреща в ресторант, който запазва автентичния си стил вече 4 века. И както повелява традицията- храната и музиката вървят ръка за ръка.

Мариачите са важна част от атмосферата на всеки традиционен ресторант. Оскар Гонзалес е музикант от вече 5 години. Въпреки че любимият му стил е рок музиката, традиционните песни са неизменна част от неговото семейство .

„Майка ми и баща ми също са мариачи. Затова научих занаята от тях. Те запалиха у мен любовта към музиката. Важна част от нашето изкуство е да забавляваме хората. С това сме известни в целия свят. Започнахме като малка група от четирима, а вече сме повече от десет души. Ние представяме мексиканската музика и сме част от всякакви събития. Мексиканците просто обичат да има музика покрай тях”, каза той.



Затова музиката не спира и в „Кафе де Такуба”- автентичен мексикански ресторант, който носи духа на аристократичния живот на столицата.

„Кафе де Такуба” е къща, построена през 17 век. Можете да видите много картини от известни мексикански художници. През 1912 година тук отваря ресторантът. Всичко е запазено в напълно автентичния си вид- дори и униформата на моята колежка. На това място се е оженил Диего Ривера”, разказа Хосе.

Освен за бележития художник ресторантът е любимо място за много артисти и политици от изминалия век. Любовният живот на една от емблемите на мексиканското изкуство- Диего Ривера ни отвежда и до един от цветните квартали на мексиканската столица пред дома на неговата последна любов- Фрида Кало.



Casa Azul, или в превод Синята къща, е домът на Фрида Кало – тук тя е родена, израснала и живяла заедно със семейството си, а по-късно и с любимия си Диего Ривера. За кратко в дома ѝ се крие и Лев Троцки, след като е прогонен от Съветския съюз. В цветната къща е разказана тежката история на Кало, която заради катастрофа остава парализирана години наред. Така изкуството се превръща в нейния прозорец към света, а картините ѝ остават следа в световното изкуство. В градините на къщата Фрида и Диего се радват на бурната си любов, преплетена с раздели и изневери. След смъртта на художничката през 1957 г. любимият ѝ дарява къщата и личните им вещи на държавата, а година по-късно мястото дава достъп на света до изкуството и трагичната съдба на Фрида Кало, както и разбира се, до бурната любов между двама пламенни артисти.



Обратно по улиците на най-големия град в Северна Америка изкуството се крие зад всеки ъгъл. Централните булеварди на града напомнят за европейската архитектура и въпреки това носят магията на Латинска Америка. Високо над старите сгради се отличава и първият небостъргач.



166 метра над Мексико сити се извисява първият небостъргач в града- Тора Латиноамерикана. Интересното за тази сграда, това, което я прави архитектурно чудо, е това, което не се вижда- нейните основи. Бетонните колони, които са излети правят сградата така, че тя да издържи на няколко земетресения от над 7 по Рихтер - последното през 2022 година.

Днес Мексико е смесица между историята на могъщи цивилизации и европейските конкистадори, които налагат своята религия, култура и архитектура. Въпреки това Мексико остава сърцето на Латинска Америка.

Повече гледайте във видеото.

