Коментар на Цвети Узунова, Ива Лазарола и Йордан Гинев
В първия ден на работната седмица в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова актуалните теми по света и у нас коментираха експертът по стратегически комуникации Цвети Узунова, изборният експерт Ива Лазарола и предприемачът Йордан Гинев.
Първата дискусия в предаването е водеща и за хиляди български семейства днес, които изпратиха децата си на училище с надеждата да учат, да се развиват като личности и да се в безопасност. Денят е особено вълнуващ за 55 хиляди първокласници, които за първи път влязоха в класните стаи. Гостите обсъдиха успява ли образователната да бъде адекватна на новото време, в което живеем.
След това коментираха подценяват ли традиционните партии антимигрантските настоения, които се надигат в Европа?
Цялото предаване гледайте във видеото.Редактор: Габриела Винарова
