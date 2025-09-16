Легендарният актьор и режисьор Робърд Редфорд почина на 89-годишна възраст. Тъжната новина беше съобщена от негов представител. В съобщението се посочва, че той е починал в дома си в планините на Юта, „мястото, което е обичал, заобиколен от тези, които е обичал“.

Паметта на Великият Гетсби на киното и неговото великолепно творчество, оставило траен отпечатък в историята на седмото изкуство, бяха почетени от много световноизвестни личности и таблоиди.

♦ Сред първите, които изразиха своята признателност към Редфорд беше Vouge. Изданието публикува серия от снимки, показващи изключително стилната визия на легендата.

"Редфорд остави незаличим отпечатък върху американското кино. И докато класическото кино е осигурило на света своя дял от икони в облеклото, Редфорд заемаше специална ниша", написаха от модното списание.

♦ Актрисата Рита Уилсън написа в Instagram: "Робърд Редфорд, твоето изкуство издържа проверката на времето. Твоята любов към младите режисьори и творци ни даде филмовия фестивал „Сънданс“. Ти ни показа колко е важна природата. Ние успяхме да видим твоето изкуство зад камерата - като режисьор. Винаги ще те помним. И ще ни липсваш. Нека паметта ти бъде вечна."

♦ Стивън Кинг описа Редфорд като „част от един нов и вълнуващ Холивуд през 70-те и 80-те години“, добавяйки: „Трудно е да се повярва, че е бил на 89 години.“

♦ Роузи О'Донъл публикува снимка на Редфорд и колежката му от The Way We Were Барбра Стрейзънд в Instagram с надпис: „О, Хъбъл – никога няма да бъдем същите – лека нощ, Боб – какво наследство.“

♦ Номинираният за „Оскар“ Колман Доминго благодари на Редфорд за огромното влияние, което е оказал, като написа още: „С любов и възхищение. Благодаря ви, г-н Редфорд."

♦ Режисьорът Рон Хауърд написа: „Почивай в мир и благодаря на Робърт Редфорд - изключително влиятелна фигура в културата, за творческите избори, които направи като актьор, продуцент, режисьор, както и за филмовия фестивал "Сънданс", който даде тласък на движението за независимо кино в Америка.“ Той добави: „Артистичен фактор, който промени играта.“

♦ Легендата от „Стар Трек“ Уилям Шатнър ​​изрази съболезнованията си на семейството на Редфорд.

♦ Актьорът Адам Скот публикува снимка на Редфорд с друга легенда - Пол Нюман, от филма „Буч Касиди и Сънданс Кид”.

♦ "Винаги съм се възхищавал на Робърт Редфорд, не само заради легендарната му кариера като актьор и режисьор, но и заради това, което последва. Той отстояваше прогресивни ценности като опазването на околната среда и достъпа до изкуства, като същевременно създаваше възможности за нови поколения активисти и режисьори. Истинска американска икона", написа Хилъри Клинтън.

► Редфорд е носител на много отличия, сред които почетен "Оскар" през 2002 г., две награди "Златен глобус", наградата БАФТА, наградата „Сесил Б. Демил“ през 1994 г., наградата за цялостен принос на Гилдията на актьорите през 1996 г., почетната награда на Академията през 2002 г., отличието на Център „Кенеди“ през 2005 г., Президентския медал за свобода през 2016 г. и почетната награда „Сезар“ през 2019 г. През 2014 г. списание „ Тайм “ го обявяви за една от 100-те най-влиятелни личности в света.

Статията се обновява.