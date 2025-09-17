Снимка: Getty Images
Как Холивуд реагира на убийството на консервативния инфлуенсър
Арнолд Шварценегер получи похвали за своята красноречивост, след като изнесе пламенна реч по повод смъртта на Чарли Кърк. Холивудската звезда и бивш републикански политик каза пред студенти в Университета на Южна Калифорния, че е много разстроен, че животът на някого е бил отнет, защото е имал различно мнение. Актьорът каза, че Кърк е бил добър съпруг и баща и допълни, че не може да повярва на това, което се е случило, че е бил шокиран.
Той заяви обаче, че вината за смъртта на консерватора е в разделението в обществото, причинено от социалните медии, основните медии и както демократическите, така и републиканските политици.
„Получаваме удари от толкова много различни посоки и трябва да бъдем много внимателни да не се приближим още повече до ръба, защото когато паднеш от този ръб, няма демокрация“, каза той.
Той призова студентите с различни политически убеждения да се обединят и да започнат да общуват, за да покажат на света как „силата на хората“ може да направи разлика.
„Представете си, че се събирате и започвате да общувате заедно, ще бъдете пример за останалата част от страната, за всички университети – как се събирате, как не гледате на другата страна като на враг, как не отвръщате на огъня с огън или не обявявате война един на друг“, каза той.
Шварценегер добави: „Силата на хората е върховната сила – в това се състои демокрацията. Не силата на политиците – а силата на хората.“
USC President Kim asked me for my thoughts about Charlie Kirk at USC’s Democracy Day celebration.— Arnold (@Schwarzenegger) September 16, 2025
There’s something more important than my message in this video. It’s what you don’t hear. No heckling. No disrespect. No shouting.
I know that social media shows us the worst of… pic.twitter.com/pLgEFSLubA
Феновете бързо похвалиха звездата от „Терминатор“ за премерената му реакция, като един написа: „Добре казано, Арнолд. Повече дискусии, по-малко гняв.“
Друг добави: „Много добре казано... Не съм най-големият фен на Арнолд (от политическа гледна точка), но той е абсолютно прав за проблема и решението!!!“
Друг зрител заяви: „Не мога да се съглася повече с Арни. Социалните медии могат толкова лесно да изкривят човечността от твоята реалност. Не им позволявайте.“
След като Шварценегер сподели коментарите си онлайн, актьорът написа на своята страница в социалните медии: „Има нещо по-важно от моето послание в това видео. Това, което не чувате. Няма подигравки. Няма неуважение. Няма викове.“
► Актьорът от „Батман“ Майкъл Кийтън отдаде почит на покойния консервативен инфлуенсър Чарли Кърк, като същевременно отбеляза, че има „ирония“ в начина, по който той е загинал.
„Преди да започнем по същество, ще отделя малко време да кажа, че независимо от това, че вероятно — не, не вероятно, със сигурност — не съм бил съгласен с много неща, Чарли Кърк оставя след себе си две деца и съпруга“, каза актьорът. „Това трябва да се помни.“
74-годишният Кийтън добави: „Защото в крайна сметка стрелбата по хора никога няма да реши нищо, а иронията, че той беше убит с огнестрелно оръжие, е невероятна.“
Снимка: Getty Images
Кърк, съосновател на консервативното младежко движение Turning Point USA, беше смъртоносно прострелян на 10 септември, докато водеше събитие в колеж в щата Юта и отговаряше на въпрос за насилието с огнестрелни оръжия и масовите стрелби. Заподозреният стрелец Тайлър Робинсън впоследствие беше задържан по подозрение в умишлено убийство, притежание на оръжие и възпрепятстване на разследването. Повдигнати му бяха седем обвинения, а прокуратурата поиска смъртна присъда.
Кийтън направи изявлението си по време на гала вечерта по повод 50-годишнината на организацията Investigative Reporters and Editors в понеделник, съобщава Variety.
► Крис Прат, Меган Маккейн и Джо Роугън бяха сред другите известни личности, които почетоха паметта на Кърк след смъртта му.
Актьорът от "Пазители на галактиката" - Прат, помоли във видео, публикувано в Insgram, хората да се помолят с него.
► Наскоро, по време на участие в подкаста WTF на Марк Марон, Джейми Лий Къртис се разплака, говорейки за шокиращото убийство, като същевременно подчерта, че не е била съгласна с него „почти по всяка точка“.
Междувременно най-голямата дъщеря на Дуейн „Скалата“ Джонсън — звездата от WWE Ава Рейн — беше подложена на сериозна критика онлайн за коментар, който направи часове след смъртта на Кърк.
В Instagram тя сподели съобщение, в което пишеше: „Ако искате хората да казват добри неща за вас, когато си отидете, казвайте добри неща, докато сте живи.“ Рейн добави: „И ще отстоявам това. Бъдете добри, сега повече от всякога.“
