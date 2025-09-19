Да изминеш 1200 км. за около 5 часа с влак. Мисията е напълно възможна, но засега в Китай. За сравнение у нас за същото време може да стигнеш от София до Бургас или само около 380 км. По една от най-високоскоростните железопътни мрежи в света тръгнаха Мариана Торманова и Експлорърс клуб България. "Последна спирка – „Теракотената армия”. Тази неделя в "Събуди се" и рубриката "Непознатите земи".

Китай разполага с една от най-големите високоскоростни железопътни мрежи в света. Като от тук ще хванем един от най-бързите влакове. От Пекин до Сиян ще се движи с близо 350 км/ч и 1200 км. ще бъдат изминати за около 4,5 до 6 часа. Във влака се пътува комфортно и тихо, скоростта не се усеща, единствено картинката през прозореца се променя бързо. Пътят си струва всяка минута, тъй като ни води право към едно от най-големите чудеса на човешката цивилизация.

„Теракотената армия” - над 8 000 воини, изработени специално всеки от тях с уникални черти на лицето, за да пазят императора и в задгробния му живот.

Срещаме се с един от майсторите в комплекса -Мао Саншу. Изработва подобни статуи, но признава, фигури като тези в „Теракотената армия” отнемат време заради детайлите.



„Започнах да работя тук около 2009 година. Преди това съм изработвал други статуи включително свързани и с китайската история. Има разлика дали правиш статуя като гледаш снимка, копие или правиш статуя на истински човек, както е при „Теракотената армия”, разказа Мао Саншу.