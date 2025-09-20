-
Керамика на 3000 години: Георги вае съдове, както са го правили древните хора
-
Текболът - малко популярен спорт у нас, а вече имаме европейски шампиони
-
"Непознатите земи": 1200 км. за 5 часа? Мисията е възможна, но в Китай
-
Защо тийн звездата Оуен Купър крие „Еми“-то си от училище (ВИДЕО)
-
„Стилът на Мария-Антоанета“: Лондон показва блясъка и драмата на френската кралица (СНИМКИ)
-
От кланицата до зелените поляни: Историята на кравата Мутилда, която живее втори живот (ВИДЕО)
Как изглежда изгревът от високо
Започва Балонената фиеста над Белоградчишките скали.
„За юбилейното Пето издание пет поредни седмици ще имаме балонена фиеста. Надявам се да случим на хубаво време в рамките на този цял месец. Първата седмица времето е страхотно, всички полети предстои да се случат и да зарадваме много хора”, заяви Евтим Стефанов, организатор на събитието.
„Имаме пилоти от Испания, Белгия, България. Ще летим заедно”, допълни той.
Повече гледайте във видеото.
Последвайте ни