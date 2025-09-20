Снимка: iStock
Проф. Добромир Димитров бе избран за майстор на ракията
Вече 20 години, в края на септември, един кулинарен празник събира хора от цяла България. Започна Българския фестивал на сливата в Троян, който ще покаже бит, традиции и култура, свързани с този плод.
Българските праскови – деликатес за богатите тази година
“Тази година реколтата е по-слаба. Един късен сняг в голяма степен се отрази на дърветата, но настроението е както винаги”, сподели кметът на Троян Донка Михайлова.
Тя коментира и законопроект, ограничаващ производството на вино и ракия за лична консумация.”Държавата взе правилното решение и ракия ще има”.
Проф. Добромир Димитров, който е ректор на Медицинския университет в Плевен, бе избран за майстор на ракията.
“За първи път ми е да запаля огън на казан. Може би съм го правил в юношеските години в Троян като дете. Днес си припомних и го направих по специален начин. С безжичен електронож от операционната зала запалих клечка кибрит, която възпламени огъня”, сподели той.
По думите му смисълът е, че може да стъпим здраво на традициите, но заедно с иновациите, със знанието и науката да гледаме напред в бъдещето.
