Вече 20 години, в края на септември, един кулинарен празник събира хора от цяла България. Започна Българския фестивал на сливата в Троян, който ще покаже бит, традиции и култура, свързани с този плод.

“Тази година реколтата е по-слаба. Един късен сняг в голяма степен се отрази на дърветата, но настроението е както винаги”, сподели кметът на Троян Донка Михайлова.

Тя коментира и законопроект, ограничаващ производството на вино и ракия за лична консумация.”Държавата взе правилното решение и ракия ще има”.

Проф. Добромир Димитров, който е ректор на Медицинския университет в Плевен, бе избран за майстор на ракията.

“За първи път ми е да запаля огън на казан. Може би съм го правил в юношеските години в Троян като дете. Днес си припомних и го направих по специален начин. С безжичен електронож от операционната зала запалих клечка кибрит, която възпламени огъня”, сподели той.

По думите му смисълът е, че може да стъпим здраво на традициите, но заедно с иновациите, със знанието и науката да гледаме напред в бъдещето.