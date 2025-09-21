-
Вероника Хуптас триумфира индивидуално и при двойките, сред 4000 участници от 72 държави във Валядолид
В испанския град Валядолид завърши световното първенство по редене на пъзели – събитие, което набира все по-голяма популярност. Тази година 4000 участници от 72 държави се състезаваха, като задачата им беше да наредят пъзели, които никога не са виждали. Победител става този, който се справи най-бързо.
Надпреварата включва три категории – отбори, двойки и индивидуално. При отборите се редят два пъзела от по хиляда части за максимум три часа, при двойките – един пъзел от хиляда части за два часа, а индивидуалната категория изисква нареждане на 500 части за 75 минути.
Полската състезателка Вероника Хуптас беше звездата на турнира. Тя спечели първото място както в индивидуалната категория, така и при двойките заедно със своята сънародничка Ана Казана.Редактор: Румен Лозанов
