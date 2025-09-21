Доктор Валтер Лонго, наричан „гуруто на дълголетието“, представя революционен хранителен режим, който имитира гладуване, но без пълното лишаване от храна. Този подход позволява на организма да се възползва от ползите на гладуването – подмладяване на имунната система, намаляване на биологичната възраст и повишаване на устойчивостта на клетките към болести.

„Започнах да се занимавам със стареенето още като студент по музика, след като видях колко силно начинът на живот влияе върху здравето“, споделя доктор Лонго. Той установява, че въпреки сходни гени, начинът на хранене и стилът на живот могат да имат решаваща роля върху здравето и продължителността на живота.

Диетата, имитираща гладуване, не е просто лишаване от храна. Тя е внимателно планиран хранителен режим, при който организмът преминава от използване на глюкоза към кетонни тела като основен енергиен източник. Това активира процеси на клетъчно „препрограмиране“, които правят органите и системите по-млади и по-функционални.

„След три цикъла на диетата биологичната възраст може да се намали с около две и половина години“, обяснява доктор Лонго. Освен това режимът може да допринесе за превенция и лечение на редица заболявания, включително диабет, затлъстяване, сърдечно-съдови проблеми и дори някои видове рак, като повишава чувствителността на раковите клетки към терапии и защитава здравите клетки.

Доктор Лонго подчертава важността на правилното прилагане на диетата. „Най-голямата грешка е импровизацията – да се мисли, че всеки може да гладува без знания за продължителност, честота и съставки“, каза той.

В личния си живот ученът следва средиземноморска диета, практикува 12-часово ограничено хранене, спортува редовно и се старае да спи поне 7,5–8 часа на нощ. „Редовните цикли на диетата имитираща гладуване са моето просто, но ефективно правило за дълъг живот и красота“, споделя той.

Диетата на доктор Лонго вече навлиза в съвременната медицина и се разглежда като важен инструмент както за здрави хора, така и за пациенти, стремящи се към по-добро качество на живот.

Повече гледайте във видеото.