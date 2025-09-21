-
Сватбата се състоя в София
Репортерът на NOVA Софи Цветкова направи важна крачка и се врече във вярност на своя избраник Кирил Михайлов. Щастливата двойка сключи църковен брак в столичния храм „Света София” в компанията на най-близките си хора.
Екипът ни желае на младото семейство много любов, сбъднати мечти и попътен вятър!Редактор: Станимира Шикова
