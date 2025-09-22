Русия обвини членуващата в НАТО Естония, че твърденията ѝ, че руски изтребителя са нарушили въздушното ѝ пространство, са фалшиви. От Кремъл заявиха, че Талин се опитва да засили напрежението, предаде "Ройтерс".

Естония заяви в петък, че три руски изтребителя МиГ-31 са навлезли във въздушното ѝ пространство без разрешение и са останали в него 12 минути, преди да бъдат накарани да се оттеглят.

На въпрос за коментар говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва не е чувала дали Естония има доказателства, които да подкрепят обвиненията ѝ.

"Нашето министерство на отбраната категорично отхвърли тези заявления. Освен това в заявлението на нашите военни беше дадена връзка със средствата за обективен контрол. Нито веднъж не чухме заявления от естонците, че имат данни от средствата за обективен контрол. Затова и подобни думи се смятат за празни, неоснователни и продължаващи линията за засилване на напрежението", заяви говорителят на Кремъл, цитиран от ТАСС.

"Нашите военни действат строго в рамките на международните правила, включително засягащите полетите", подчерта той.

