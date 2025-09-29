Тази седмица в рубриката „Новите известни” Василена Гръбчева представя Елиът Уайз. Той е от Великобритания. Създава първата си компания когато е едва на 13 години, а на 19 печели първият си милион.



Животът го води в България и днес дели ежедневието си между Лондон и София.

„Бях от онези деца, които искаха повече, отколкото имат. Не бях неблагодарен. Имах страхотни родители, които ме отгледаха с много любов. Но знаех, че за живота, който желая, ще трябва да направя неща, които моите родители не са успели. Ще трябва да придобия нови умения, да мисля по различен начин. Ще трябва да се погрижа за семейството си. И бях благословен, защото съм роден, когато интернетът започна да се развива. Появиха се социалните мрежи. Аз създадох първата си компания, когато бях на 13 години. Създавах сайтове. Казвах на майка ми и баща ми, че всеки ще използва уебсайтове. А майка ми винаги питаше: „За какво е този интернет? Нали имаме библиотеки?“. И така, създавах сайтове. Не печелех кой знае колко пари – може би около 2000 паунда на година. Не е зле за 13-годишен ученик. Работата ми започна да се развива. Когато бях на 16, мой приятел ми каза: „Елиът, можеш ли да започнеш да продаваш неща онлайн?“ И аз казах: „Защо не?”. Започнах да продавам осветление за дома и за студиа. Този човек стана мой партньор – аз правех сайтовете, той се занимаваше със стоката и доставките. На 17 години вече се занимавах с това, докато бях в колежа. На 19 години вече бях в университета, учех икономика, създавах сайтове и продавах осветление. И така, на 19 години вече бях спечелил първия си милион”, разказва Елиът.

Всичко това звучи като сбъдната мечта. Но след това неговият партньор го предава.

„Вярвах му безусловно. Той управляваше финансите и стоката, а аз се занимавах със сайта и магазина. Мислех си, че всичко върви по план. Но никога не проверявах банковата ни сметка. Не проверявах и стоката. Започнаха да се обаждат клиенти и да питат къде им е поръчката. А отговорът беше – може би е изгубена. Така той открадна бизнеса ми. Стигнахме дотам, че семейства, които работеха за мен, останаха без заплати. Беше най-тежкият момент в живота ми. Помня как бях на 20 години, седях в градината ни и си мислех: „Това е краят на живота ми”. Но това беше голям урок за мен. Мисля, че битките и препятствията, през които минаваме, ни помагат да стигнем до живота, който искаме да имаме”, казва Елиът Уайз.

„В момента печеля парите си, като продавам стоки онлайн – дрехи, часовници, бижута – всичко. Много съм добър в намирането на стока от Китай и Източна Европа. Създаваме сайтове и продаваме тези продукти онлайн. Онлайн търговията тук, в България, се развива с една идея по-бавно, отколкото на Запад. Но така си изкарвам прехраната”, казва Елиът Уайз.

„Освен това имам съпруга и две деца. Моята съпруга е лекар. Работи както в държавна болница във Великобритания, така имаме и частни клиники, с които се занимаваме с естетически процедури. Имам и бизнес с имоти във Великобритания. Това е бизнес, който искам да развия и в България”, казва Уайз.

„Един познат ми каза: „Знаеш ли, че България е чудесно място за твоя бизнес с дигитален маркетинг - данъците са ниски, а има много високообразовани хора”. И аз взех самолет от Лондон за София. Когато кацнах, бях изумен колко много България ми напомня на Англия – каквато беше преди. Казах си: „Айде бе, какво ще чакам? Побързай! Аз не съм чужд тук”, разказва Елиът Уайз.

„Наричат ме „поредният измамник, който лъже”. Не съм направил нищо лошо на българите. Не съм измамник. Всеки може да влезе в моя YouTube канал и да види от самото начало с какво се занимавам. Аз съм в България, за да върша бизнес. Наети са хора тук, плащам данъци тук. И всъщност – не продавам нищо тук. Аз водя хора в България. Радвам се на България. Разбирам защо хората мислят, че ние в социалните мрежи, в интернет, не сме истински. Мисля, че основната причина за това е, че те не вярват, че могат да имат нашия живот. Кара ги да осъзнаят, че не са това, което биха искали да бъдат. Разбира се, има и измамници. Аз лично никога не съм измамил никого. Опитвам се да бъда добър и да предавам това добро”, казва Елиът Уайз.

Сега обмисля да влезе и в политиката във Великобритания.

„Едно е да стоиш отстрани и да се оплакваш, съвсем друго е да се опиташ да направиш нещо по въпроса. Много хора стоят скрити зад екраните на телефоните си и пишат: „Трябва да се направи това или онова.“ Но самите те не правят реално нищо”, казва Елиът Уайз.