Кой не е изпитвал това почти блажено облекчение от чесането след ухапване от комар или внезапно раздразнение? Знаем, че не би трябвало, казвали са ни го достатъчно пъти... но усещането е толкова хубаво. И все пак, науката е категорична: този инстинктивен рефлекс само влошава проблема. Чесането уврежда кожата, поддържа възпалението и засилва желанието за чесане още повече. Това се нарича „цикъл на сърбеж и чесане“ – порочен кръг, който е трудно да се прекъсне, пише „Вашингтон поуст“.

Какво трябва да направите, когато се сблъсквате с упорит сърбеж? Изследователите препоръчват нелогичен подход: заменете чесането с по-нежно действие, като например леко разтриване с пръсти или прокарване на мека четка за грим по кожата. Това не само ще успокои желанието в момента, но и ще предотврати по-нататъшно дразнене.

Още по-изненадващо е, че дори не е необходимо да се цели точната област. Проучванията показват, че триене на около два сантиметра от това място е достатъчно, за да се заглушат нервните сигнали, отговорни за дискомфорта. Това откритие е особено полезно, ако засегнатата от сърбежа област вече е чувствителна или отслабена, например след ухапване или в случай на псориазис.

Тази стратегия се основава на неврологичен механизъм: когато кожата се трие, нервите предават сигнал, който се конкурира със сигнала за сърбеж. Единият блокира другия, преди той дори да достигне до мозъка. Това е феноменът, който екип, ръководен от Тасуку Акияма, изследовател по дерматология в Университета в Маями, изучава през 2020 г .: актът на триене, дори нежен, изпраща контрасигнал, достатъчно силен, за да „изключи“ сигнала за сърбеж.

Други проучвания потвърждават тази интуиция. През 2021 г. експеримент, проведен с около шестдесет доброволци, наблюдава, че прости движения с четка за грим значително намаляват сърбежа. Изследователите дори установяват, че скоростта на жеста също играе роля: бавните движения – около два сантиметра в секунда – са с 12% по-ефективни от бързите движения, вероятно защото активират по-силно рецепторите за допир на кожата.

Причината кожата ни да сърби толкова много е заради нервните влакна, които предават усещанията за болка и сърбеж. Алергия, ухапване, определени бактерии или дори текстурата на тъканта могат селективно да активират групи нерви, създавайки това усещане, което е толкова трудно да се игнорира.

Търкането, от друга страна, изравнява активирането на влакната и елиминира този контраст, който подхранва сърбежа. Обратно, чесането осигурява временно облекчение, но за сметка на „микротравматизация“ на кожата. Болката временно преодолява сърбежа, но причинените лезии рестартират отделянето на възпалителни вещества, които ви карат да искате да се чешете отново. Това е цикълът, който дерматолозите съветват да не се допуска на всяка цена.

Съществува и друг, още по-тревожен феномен: „заразният ефект“ на сърбежа. Да гледаш как някой се чеше или просто да говориш за това може да е достатъчно, за да предизвикаш въображаем сърбеж. Следващия път, когато това ви се случи, няма нужда да чешете кожата: просто потупване с пръсти или мека четка ще свърши работа.

Редактор: Дарина Методиева