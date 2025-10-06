Снимка: iStock, илюстративна
Причината - необичайно силни снеговалежи и дъждове в Хималаите
Необичайно силни снеговалежи и дъждове в Хималаите блокираха стотици хора в лагери по тибетските склонове на Еверест. Властите съобщиха, че около 1000 туристи са блокирани.
Китайските държавни медии обявиха, че около 350 туристи са били евакуирани на безопасно място в местно селище, а с останалите над 200 души е установен контакт. Това се случва на фона на дни на екстремни метеорологични условия в региона.
Поляк стана първият алпинист, покорил Еверест без кислородна бутилка
В съседен Непал най-малко 47 души са загинали от петък насам след проливни дъждове, предизвикали свлачища и наводнения.Редактор: Калина Петкова
