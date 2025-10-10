Федерален съдия в Чикаго временно блокира разпореденото от президента на САЩ Доналд Тръмп разполагане на стотици войници от Националната гвардия в Илинойс. Това се случи пет дни след като друг американски съдия блокира подобно разполагане в Портланд, Орегон.

Американският окръжен съдия Ейприл Пери заяви, че разрешаването на разполагането на войски от Националната гвардия в Илинойс само ще "добави масло в огъня", след като изслуша повече от два часа аргументите на адвокатите на американското правителство и щата, които заведоха дело срещу администрацията на Тръмп.

Войници от Националната гвардия на Тексас пристигнаха в Илинойс

В четвъртък сутринта войници от Националната гвардия бяха забелязани да патрулират в имиграционен център в предградие на Чикаго, който се превърна в честа цел на протести през последните седмици.

Тричленен състав на федерален апелативен съд в Сан Франциско в четвъртък изглеждаше склонен да отмени решението, блокиращо разполагането на войници в Портланд, което би отворило пътя за стотици войници да влязат в града.

Резултатите от двата случая могат да имат значителни последствия за разширяващата се кампания на Тръмп за разполагане на военнни по улиците на американските градове въпреки възраженията на демократичните им лидери.

Адвокатите на правителството и в двата съда заявиха, че войниците от Националната гвардия са необходими, за да защитят федералните служители и имущество от демонстрантите. Демократичните губернатори на Илинойс и Орегон обвиниха Тръмп, че умишлено е представял малките, предимно мирни протести като насилствени и опасни, за да оправдае разполагането на Националната гвардия.

Тръмп призова за затвор за кмета на Чикаго и губернатора на Илинойс

При обявяването на решението си в четвъртък от съдийската скамейка, съдия Пери заяви, че ѝ е трудно да повярва на твърденията на правителството за насилие по време на протестите пред имиграционния център в Броудвю.

Тя цитира решение на друг съдия от Чикаго, също издадено в четвъртък, което временно ограничаваше правомощията на федералните агенти да използват сила за разпръскване на тълпи. Протестиращите и журналистите бяха завели отделно дело с искане за такава заповед, като твърдяха, че федерални служители са ги ранили в центъра на Броудвю.

Пери заяви, че поведението на служителите на Агенцията за имиграция и митници на САЩ е предизвикало протестите и че разполагането на войници от Националната гвардия в Броудвю "само ще подхрани огъня, който самите ответници са запалили".

