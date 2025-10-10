Снимка: ЕПА
Превозни средства също са се изнесли от части от град Хан Юнес
Агенцията за гражданска защита на Газа съобщи, че израелските сили са започнали да се оттеглят от части от територията, по-специално от град Газа и Хан Юнес.
„Израелските сили са се оттеглили от няколко района в град Газа“, заяви пред АФП Мохамед ал-Мугайир, висш служител в агенцията.
Той добави, че израелски военни превозни средства също са се оттеглили от части от южния град Хан Юнес.
