Агенцията за гражданска защита на Газа съобщи, че израелските сили са започнали да се оттеглят от части от територията, по-специално от град Газа и Хан Юнес.

„Израелските сили са се оттеглили от няколко района в град Газа“, заяви пред АФП Мохамед ал-Мугайир, висш служител в агенцията.

Той добави, че израелски военни превозни средства също са се оттеглили от части от южния град Хан Юнес.

Израелското правителство одобри мирното споразумение за Газа

