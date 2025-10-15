Нов сорт грозде с червена вътрешност привлича вниманието на пазара в испанската област Андалусия. „Boom Bites”, както е наречено, изглежда като обикновено тъмно грозде, но отвътре прилича повече на череша. Произведен в Мурсия, след 10-годишна селекция, плодът е богат на естествени антиоксиданти. Над 90% от продукцията се изнася за Великобритания, където се продава като „Red Berry Grapes” в популярна верига универсални магазини. Потребителите харесват продукта заради вкуса, свежестта и наситения цвят. Новият сорт е считан и за перфектна съставка на плодова салата.

„Boom Bites” беше предизвикателство, с което се сблъскахме през 2015 г., когато започнахме този проект. Хипотезата ни беше, че ако можем да получим грозде с червена сърцевина, то ще бъде по-богато на антиоксиданти, защото цветът на кората се определя от антиоксидантите, наречени антоцианини. Тогава решихме, че ако кръстосаме тези древни сортове, които не са грозде за хранене, със сортовете „Bloom Fresh” или SNFL, бихме могли да получим много добро грозде, богато на антиоксиданти”, обясни агрономът д-р Иван Кареньо.