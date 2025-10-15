Повдигнаха обвинения на 16-годишен, ограбил 15-годишно дете в София. В понеделник около 15:30 часа заподозреният нанесъл множество удари в главата и тялото на тийнейджъра и му отнел чанта с документи, вещи и 65 лева, съобщават от Софийската районна прокуратура.

Обвиняемият е действал в съучастие с малолетно момче. По смисъла на закона то не носи наказателна отговорност за действията си и спрямо него ще бъде сезирана mестната Комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, уточняват от държавното обвинение.

За извършеното престъпление от страна на 16-годишния младеж законът предвижда наказание „лишаване от свобода“. С постановление на наблюдаващ прокурор той е задържан за срок до 48 часа. Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

