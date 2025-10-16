ГДБОП разби мащабна организирана престъпна група, ощетила държавния бюджет с над 30 милиона лева чрез схема за контрабанда на китайски стоки и избягване на мита и ДДС. Това съобщи заместник-директорът на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ Йордан Пешев в „Интервюто в Новините на NOVA".

Според разследващите групата е действала основно чрез внос на китайски стоки от Гърция, като при вноса се използвали фалшиви или манипулирани документи – с умишлено занижени стойности, количества и видове стоки. По този начин са избягвани дължимите мита и данъци.

„Това е така нареченото китайско карго – чрез манипулиране на митнически и данъчни документи се избягва внасянето на дължимите мита и ДДС“, обясни Пешев.

Операцията, ръководена от Софийската градска прокуратура, е проведена на територията на цялата страна, с участието на над 300 служители на МВР, НАП и петима наблюдаващи прокурори.

До момента са задържани 24 лица от различен произход – българи, както и лица от арабски и китайски произход. Извършени са над 90 претърсвания на частни домове, офиси, складове и моторни превозни средства. Разпитани са свидетели, включително такива с тайна самоличност, което според Пешев говори за „изключителен професионализъм“ в провеждането на акцията.

На въпрос дали е възможно подобна схема да действа без съдействие от митнически или данъчни служители, Пешев коментира, че „разследването тепърва навлиза в активна фаза“ и към момента не може нито да потвърди, нито да отрече участието на държавни служители.

„Работим активно, ще се установят и тези връзки. Очевидно е, че става въпрос за престъпна дейност, развивана най-малко от две години“, подчерта той.

Разследването е започнало още през 2023 г. Йордан Пешев отказа да разкрие конкретно как ГДБОП е стигнала до групата, но намекна, че е използван както „негласен“, така и гласен разузнавателен апарат.

„Нашата структура работи ежедневно и целенасочено. В този случай сме ангажирали много служители на ГДБОП, които в продължение на година събират и обработват информацията“, посочи още той.

Щетите за бюджета, оценени към момента на над 30 милиона лева, все още се изчисляват от експерти на прокуратурата и НАП. Очаква се сумата да нарасне значително, след като бъдат анализирани пълните обеми на нелегалния внос и търговия.

Йордан Пешев подчерта, че целта на службите е не просто арести, а довеждане на разследването до край и съдебни присъди.

„Надяваме се да го докараме докрай и да приключим със съдебни присъди“, каза заместник-директорът на ГДБОП.

Редактор: Дарина Методиева