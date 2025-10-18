-
Как се живее в любов 50 години?
Бум на златни сватби в Белоградчик! Скалната столица на България се готви за специално тържество, на което да отпразнува половин вековния семеен юбилей на десетки двойки.
Подготовката започна и след месец Белоградчик от град на скалите ще се превърне в град на любовта.
50 години заедно, 50 години брачен съюз, 50 години обич и разбирателство – това отбелязват Митка и Иван Иванови от Белоградчик.
„Годините минаваха, минаваха и станаха 50”, през сълзи споделя Митка.
„От пръв поглед ми хареса и си помислих: това момиче ако някога ме обикн,е бихме създали семейство“, спомня си Иван.
„Той работеше в едно предприятие и си беше наранил пръста. Беше го страх да ходи на превръзки и аз го водих една седмица. Може би затова си е казал тази жена ще бъде”, разказва Миткав.
Съвместната им история обаче тепърва започвала.
„Имаха събор в Плешивец и отиваме на събора с приятели и той ми каза „Оставаш“, казах му: „Как ще оставам? Нашите не знаят!”. Обаче останах”, признава Митка.
Сватбата била в родното село на Иван - Плешивец и били поканили цялото село.
Цялата история на Митка и Иван – гледайте във видеото.
