Самолет на американската авиокомпания „Юнайтед еърлайнс“, насочващ се към пистата си за кацане, удари опашката на друг на летище „О'Хеър“ в Чикаго, съобщи Асошиейтед прес.

Няма пострадали при инцидента и 113-те пътници на полет 2652 от Джаксън Хоул, Уайоминг, са успели да напуснат машината нормално, съобщиха представители на авиокомпанията в изявление.

Вторият самолет е с ударен хоризонтален стабилизатор и не се е движил, когато са се ударили, съобщиха представители.

Бил Маркъс, пътник на полета от Уайоминг, каза, че дори не е осъзнал, че нещо се е случило, докато пилотът не е казал, че ще има закъснение, за да се документира нещо.

„Бях шокиран, че не усетих нищо повече, въпреки че когато разделиха самолетите, имаше известно трептене“, каза Маркъс пред CBS News Chicago.

Редактор: Габриела Винарова