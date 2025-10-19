Димитър и Христо – дуетът, който сцената от години обича. За втора поредна година им предстои концерт в София.

„Миналата година наши гости бяха Стенли, Стефан Илчев, Камен Воденичаров. Тази година имаме още по-неочаквани гости. Ще открехнем завесата – Крис Янкулов. Какво е различното след миналия път – един пръстен, едно предложение за брак. Ред е и с Анна-Мария ANIMA да бъдем на сцената. Ще бъде и Тони Димитрова”, разкри Димитър.

„Удължили сме промоционалните билети, искаме хората да се забавляват и да се почувстват добре от това, което сме подготвили за тях”, каза Христо.

Редактор: Ина Григорова