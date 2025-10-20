Снимка: Милена Стойкова, БТА
Той е началник на Клиниката по неврохирургия и зам.-директор по медицинската дейност на болница „Н. И. Пирогов“
Със Златен приз „Лекар на годината 2025“ беше отличен проф. Николай Габровски. Наградата беше връчена на проф. Габровски от вицепрезидента Илияна Йотова по време на церемония в Националния исторически музей.
Снимка: БТА
Член-кореспондент на Българската академия на науките проф. д-р Николай Габровски е едно от най-ярките имена в съвременната българска медицина. Той е началник на Клиниката по неврохирургия и заместник-директор по медицинската дейност на Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов“, отбелязаха от Българския лекарски съюз.
Проф. Габровски оглавява Българското дружество по неврохирургия от 2018 г. до октомври 2025 г. През 2022 г. е избран за първи ръководител на Работната група по нововъзникващи технологии и иновации към Европейската асоциация на неврохирургичните дружества, а съвсем отскоро - и за член на нейния Изпълнителен комитет и ковчежник на организацията.
Под неговото председателство през 2024 г. София стана домакин на 24-ия Европейски конгрес по неврохирургия, който се проведе в България за първи път и събра близо 2000 специалисти от 89 държави.
Снимка: БТА
Научната работа на проф. Габровски е насочена към гръбначната и роботизираната неврохирургия, както и към минимално инвазивните техники. Под негово ръководство Клиниката по неврохирургия в „Н.И. Пирогов“ се превърна в референтен център за роботизирана спинална хирургия и обучителна база за неврохирурзи от Европа.
От септември 2024 г. проф. Николай Габровски е и председател на фондация „Съвет за мозъчно здраве“, чрез която посвещава усилията си на обществената кауза за по-добро качество на живот на хората с мозъчни заболявания.Редактор: Цветина Петрова
Последвайте ни