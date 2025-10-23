-
Разказва „Дойче Веле”
Класическата торта Естерхази е известна, както в Унгария, така и в Австрия. „Дойче Веле” разказва как да си приготвите вкусния десерт с маслен крем и каква е историята на благородното му име.
Тортата Естерхази е ядкова, маслена и има лек намек за унгарско благородство. Как се прави един от най-известните сладкиши в Унгария и как един замък е замесен в това.
В Унгария тортата Естерхази е класика на витрините за торти. Може да си купите такава в почти всяка пекарна в страната. Тя е международно популярна и като парче Естерхази. Глазурата и емблематичната
Рецептата изисква орехи, белтъци, сол, захар, пудинг на прах, мляко, масло, пудра захар, ванилова захар, ром, фондан и шоколад.
Как да приготвите тортата - гледайте във видеото. То е част от предаването „Евромакс“ на „Дойче веле“, което се излъчва всяка събота от 11.30 ч. и понеделник от 22.30 ч. по NOVA NEWS. Не пропускайте материалите на „Дойче веле“ и в ефира на „Събуди се“ по NOVA всеки уикенд.Редактор: Ина Григорова
