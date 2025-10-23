Класическата торта Естерхази е известна, както в Унгария, така и в Австрия. „Дойче Веле” разказва как да си приготвите вкусния десерт с маслен крем и каква е историята на благородното му име.

Тортата Естерхази е ядкова, маслена и има лек намек за унгарско благородство. Как се прави един от най-известните сладкиши в Унгария и как един замък е замесен в това.

В Унгария тортата Естерхази е класика на витрините за торти. Може да си купите такава в почти всяка пекарна в страната. Тя е международно популярна и като парче Естерхази. Глазурата и емблематичната

Рецептата изисква орехи, белтъци, сол, захар, пудинг на прах, мляко, масло, пудра захар, ванилова захар, ром, фондан и шоколад.

