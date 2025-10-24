Снимка: БГНЕС, архив
-
ГДБОП разби мрежи за трафик на мигранти през България и Сърбия, има задържани (СНИМКИ)
-
Морска гонка: Заловиха 1,7 тона хашиш край бреговете на Испания (ВИДЕО)
-
В Германия разбиха мрежа за фалшиви картини на Пикасо и Рембранд (ВИДЕО)
-
Aрестуваха директора на Националната пациентска организация за принуда с огнестрелно оръжие
-
Зам.-директорът на ГДБОП пред "Телеграфно подкастът": Ще проверяваме активите на Карен и Златка
-
Правосъдният министър: Посегателството срещу прокурор е посегателство върху цялата система
ВКС потвърди решението на Апелативния съд – Велико Търново
Върховният касационен съд потвърди 9-годишната ефективна присъда на Начо Пантелеев за причиняване на смърта на Ферарио Спасов при катастрофата през 2023 г.. Това съобщават от пресцентъра на ВКС.
Магистратите оставиха в сила постановлението на Апелативния съд – Велико Търново. С него наказанието на Пантелеев беше увеличено от 5 на 9 години "лишаване от свобода". Освен това той беше лишен от правото да управлява МПС за срок от 11 години. Решението на съда е
окончателно
Делото за смъртта на Ферарио Спасов: Подсъдимият обжалва присъдата си от 9 г. затвор пред ВКС
Според магистратите Пантелеев е шофирал със 165 км/ч при разрешена скорост от 90 км/ч извън населено място. В резултат на високата скорост е причинил по непредпазливост смъртта на Ферарио Спасов. Деянието е квалифицирано като "особено тежък случай". То е извършено и при по-тежката форма на непредпазливост – престъпна самонадеяност, което само по себе си завишава както обществената опасност на деянието, така и на дееца.
Върховните съдии споделят изводите на предходните инстанции, че нарушението е изключително грубо и представлява кулминация на системно неспазване на правилата за движение. Съдът подчертава, че множеството предишни нарушения на Пантелеев, повечето от които за превишена скорост, сочат за висока обществена опасност и липса на поправително въздействие от предходните санкции.Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни