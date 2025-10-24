Върховният касационен съд потвърди 9-годишната ефективна присъда на Начо Пантелеев за причиняване на смърта на Ферарио Спасов при катастрофата през 2023 г.. Това съобщават от пресцентъра на ВКС.

Магистратите оставиха в сила постановлението на Апелативния съд – Велико Търново. С него наказанието на Пантелеев беше увеличено от 5 на 9 години "лишаване от свобода". Освен това той беше лишен от правото да управлява МПС за срок от 11 години. Решението на съда е

окончателно

Делото за смъртта на Ферарио Спасов: Подсъдимият обжалва присъдата си от 9 г. затвор пред ВКС

Според магистратите Пантелеев е шофирал със 165 км/ч при разрешена скорост от 90 км/ч извън населено място. В резултат на високата скорост е причинил по непредпазливост смъртта на Ферарио Спасов. Деянието е квалифицирано като "особено тежък случай". То е извършено и при по-тежката форма на непредпазливост – престъпна самонадеяност, което само по себе си завишава както обществената опасност на деянието, така и на дееца.

Върховните съдии споделят изводите на предходните инстанции, че нарушението е изключително грубо и представлява кулминация на системно неспазване на правилата за движение. Съдът подчертава, че множеството предишни нарушения на Пантелеев, повечето от които за превишена скорост, сочат за висока обществена опасност и липса на поправително въздействие от предходните санкции.

Редактор: Станимира Шикова