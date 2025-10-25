Вредни или полезни са сланината и свинската мас? Докато често сме чували, че тези храни са вредни, съвсем наскоро английска класация ги подреди сред топ 100 храни в света, като им отреди достойното осмо място.

Щом става дума за здравословно хранене, но и за изключително традиционни български храни, с които предците ни са преживявали, кого да попитаме за мнение, ако не Дедо Скръц, който знае достатъчно и за едното, и за другото?

„Сланината отдавна знам, че е нещо изключително полезно. Тя дори е по-полезна от месото. Ако отидете в някой магазин, или където и да е, погледнете – сланината е по-скъпа от месото. Аз съм виждал по 20 и няколко лева сланина“, разсъждава Дедо Скръц.

Цената ѝ зависи от много неща – качество на суровината, транспорт, съхранение, но и начин на приготвяне. А Дедо Скръц и приятелите му са намерили свой начин да си правят и да хапват хем вкусна, хем не толкова скъпа сланина.

„Ние тук пушим сланина със старци-разбойници – моята група. Това е изключително полезна храна“, смята Дедо Скръц.

Според данните, публикувани в английската класация, сланината има изключително висок хранителен индекс – 73 от максимални 100, а изследвания, изненадващо или не, сочат, че и тя, и маслото са богати на витамини от група В. При животните, отглеждани на открито, има и сериозни количества витамин D.

Дедо Скръц пък добавя към блюдото със сланина и витамин С – сурови чушки, лапад, тлъстига, лютичко. Винаги слага и чесън.

„Неслучайно през годините така сме оцелявали. Най-близко до човека е свинското – свинската мръвка и свинската сланина“, казва Дедо Скръц.

Според него няма как на човек да се забрани храна, с която го свързват и традициите, и личният вкус. На един от последните кулинарни фестивали той направил опит с маслото.

„Реших по моя идея да направя така наречената „вредна“ храна и препекохме филийки. Правихме тези порезаници със свинска мас и шарена сол. Най-много имаше опашка при нас“, казва Дедо Скръц.

Освен диетичния вариант с препечена филийка черен хляб, има и друга рецепта.

„Хляб и мас, и отгоре може да сложиш захар. Може и сладко. Върви. Пробвал съм. Или пък микс от тиквичка. Мажеш, ядеш, ядеш и мреш, както има на врачански – и ти пукат ушите“, шегува се Дедо Скръц.