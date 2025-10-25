Истински сконфузен момент беляза тазгодишния финал на конкурса за красота Miss Grand International в Тайланд. Представителката на Панама изпадна в крайно неловка ситуация, след като погрешно реши, че е обявена за победителка.

На сцената, заедно с десетки други претендентки – около 70–80 участнички, красавицата от Панама чува (или по-скоро не чува добре) името на истинската победителка. Водещият произнася името на Мис Парагвай, но Мис Панама уверено тръгва напред с походката на победителка и широка усмивка, докато останалите в залата замръзват в неловко мълчание. След секунди водещият се опитва да коригира ситуацията, като уточнява: „Не, не! Казах Мис Парагвай“. Тогава истинската победителка излиза на сцената, а обърканата участничка от Панама се връща смутено на мястото си.

По-късно организаторите обясниха, че в залата било много шумно и вероятно панамската красавица не е чула правилно името, което е довело до комичната грешка. Инцидентът бързо обиколи социалните мрежи, където потребителите се забавляват с видеото, но и съчувстват на Мис Панама, която запази усмивката си до края, въпреки неловкия момент.

