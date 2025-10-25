Яна Саленко е една от най-ярките звезди на световния балет. Висока е скромните 158 см и ѝ казват, че ниска за балерина. Това обаче не я отказва от мечтата ѝ и на 16 Яна става най-младата балерина с главни роли в балета на Донецк. Днес е прима балерина на Берлинския държавен балет, майка на трима синове и вдъхновение за хиляди. А на 26 октомври Саленко идва в Софийската опера, за да се превъплъти в образа на белия и черния лебед в „Лебедово езеро”. Нейната история разказва Йоана Георгиева.

Яна Саленко е родена в Киев преди 42 години. Израснала е в голямо семейство.

"Аз съм петото дете и често бях при баба ми, в малко село — играех навън, ритах топка, тичах и имах прекрасно детство", разказва балерината.



На 12 се влюбва за първи и последен път. Но не в момче, а в балета.

"Когато стъпих в репетиционната зала ми казаха „това е балет” и това беше моментът, в който реших, че искам да стана професионална балерина. Знаех, че професията е много трудна, но за мен беше предизвикателство и се влюбих веднага.Кариерата ми започна много бързо. Вярвам, че се дължи на късмет и тежка работа и трябваше да се доверявам на хората, които вярваха в мен и ме подкрепяха", отбелязва Саленко.

Но пътят от обикновено момиче до примабалерина не е лек. На 14 получава травма на гърба и отключва хранително разстройство. Диагностицирана е с анорексия.

"Имах помощ от учителка, която се грижеше за мен — тя ме прие у дома си и се грижеше за мен психически. Тя ме тласна да заобичам храната, да започна да се храня и да се приема. Това е болест, която остава за цял живот, и трябва да се бориш с нея. Научих се да се приемам и да се наслаждавам на храната — това беше основното, което ми помогна да остана жива", разказва тя.

Вълшебно: Балерина танцува на носа на кораб, плаващ в ледени води (ВИДЕО)

Вече здрава и още по-целеустремена Яна се завръща в Киев, където става прима в Националния балет. А след това участва в конкурс във Виена, където среща бъдещия си съпруг Мариан Валтер. И двамата печелят първа награда.



"Интересна история е — когато бях млада, бях влюбена във Владимир Малахов и мечтаех да го срещна. Отидох на конкурс, наречен на негово име, и се надявах да се запозная с него, но вместо това срещнах съпруга си. Почувствах, че той е като Малахов — красиво тяло, красиво лице — и си казах „това е моят съпруг“. И вече 20 години сме заедно", споделя примата.

Снимка: Личен архив, Яна Саленко



Разказва, че семейството ѝ дава смисъл в работата ѝ. А децата ѝ са с нея в залата още преди да се появят на бял свят.



"Децата ми са зад кулисите, но предпочитам да са на сигурно място. Когато са зад сцената, се тревожа да не паднат или да не счупят нещо и не мога да се концентрирам на 100%. Предпочитам да са у дома с баба си или детегледачка. Но е хубаво и да виждат какво е балетът. Вярвам, че по-големият ми син научи много и ще му бъде полезно за бъдещето.Големият се занимава с уроци по пиано и ходи на спорт. По-малкият се опитваме да го запознаем с балета. Вкъщи му показвам, но не искам да ги насилвам — искам те сами да решат. Това е трудна професия и първо трябва да я обичаш", разказва Саленко.

Снимка: Личен архив, Яна Саленко